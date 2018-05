LG dévoile un écran OLED pliable lors d'un salon à Los Angeles

LG présente un écran UHD parfaitement pliable



Un écran capable de changer de forme constitue un support parfait pour des installations d'art, par exemple.Alors même que les écrans plats sont devenus la norme et qu'ils sont de plus en plus fins, LG entend surfer sur une mode naissante, celle des écrans incurvés. Et son dernier produit est doublement intéressant. D'une part parce qu'il peut être plus ou moins légèrement plié pour afficher des vidéos qui sont destinées à des écrans incurvés (cet écran peut en effet être plié à souhait, même en un cercle parfait). D'autre part parce que le pliage peut servir à faciliter son transport. Cet avantage, très utile d'un point de vue pratique, est quelque chose que très peu d'écrans possèdent encore.Le fait que cet écran soit pliable ne réduit en rien ses performances : avec une résolution UHD (3840x2160 pixels), LG ne déçoit pas. A noter que le ratio rétroéclairage / lumière ambiante est de 40 %.Plus tôt en 2018, lors du CES, LG Display avait présenté deux écrans UHD (de 55 et 65 pouces chacun) embarquant la technologie Crystal Sound OLED. Pour ces écrans, point besoin d'enceinte : c'est l'écran lui-même qui vibre en émettant du son, ce dernier étant par ailleurs d'une qualité remarquable. Un écran 8K de 88 pouces avait également été présenté.La demande vis-à-vis de ces télévisions a des chances de croître, en prévision de la Coupe du monde de football programmée pour l'été 2018. Mais le marché le plus prometteur à long terme pour LG reste les écrans de voitures. Selon les prévisions de Credence Research, le marché des écrans nouvelle génération devrait croître à un rythme moyen de 26,5 % par an entre 2017 et 2025.