LG présente un écran OLED 8K de 88 pouces

33 millions de pixels

Un écran réservé aux professionnels

Modifié le 02/01/2018 à 16h03

Le prix de cet écran devrait avoisiner les 20.000 dollars à son lancement.Dans la bataille de l'ultra haute définition, LG s'apprête à offrir de précieux points à la technologie OLED. Le constructeur coréen va présenter au CES de Las Vegas la dernière-née de ses Smart TV : une dalle de 88 pouces de diagonale (2,24m !) capable d'afficher une image en 8K. La résolution atteint 7.680 x 4.320 pixels. A titre de comparaison, c'est 16 fois plus que l'actuel Full HD (1.920 x 1.080) de la plupart des écrans neufs écoulés sur le marché, et 4 fois plus que l'Ultra HD 4K (3.840 x 2.160 pixels).Avec pas moins de 33 millions de pixels affichés à l'écran en résolution maximale, attendez-vous à en prendre plein les yeux : les deux photos de présentation qui circulent révèlent déjà un niveau de détails incroyable, pas même affaibli par la luminosité défaillante que l'on aurait pu craindre : l'augmentation de la définition se gagne techniquement par la réduction de la taille des pixels et du rapport d'ouverture, mais LG est parvenu à conserver des performances lumineuses satisfaisantes.LG frappe donc un grand coup en ce début 2018 sur ce marché des smart TV, où il est déjà à l'aise avec une gamme OLED saluée par les joueurs et les cinéphiles. Son nouveau 88 pouces égalise les dimensions du Samsung Q9 sorti à l'été 2017, et devrait se vendre au même niveau de prix : aux alentours de 20.000 euros.Ce nouvel écran LG géant 8K sera dans un premier temps réservé aux professionnels. De l'eau devrait couler sous les ponts avant de le voir débarquer dans les salons de M. et Mme Toutlemonde : la 4K et le HDR sont encore loin d'être la norme standard dans les foyers. Mais le mouvement vers l'Ultra HD pourrait s'accélérer avec la Coupe du Monde de football, qui est un temps fort traditionnel sur le marché des écrans.