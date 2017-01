2017 sonne le glas des télévisions 3D

Sony et LG arrêtent les téléviseurs 3D

La réalité virtuelle remplacera-t-elle la 3D ?

Modifié le 25/01/2017 à 17h43

Malheureusement pour les constructeurs, ce ne fut pas le cas. Comme le signale CNET.com , cette technologie pourrait bien avoir été enterrée. En effet, lors du CES 2017 qui s'est tenu début janvier 2017, on n'en a pas vus.Les films en 3D continuent d'être réalisés et diffusés dans les cinémas disposant de cette technologie, c'est-à-dire la majorité. Les blockbusters américains restent friands de 3D depuis le succès d'de James Cameron qui a réellement lancé la tendance en 2009. Dès 2010, convaincus que la 3D serait le futur, Sony et LG ont proposé leurs premiers modèles dont les prix étaient, à l'époque, très élevés.La technologie évoluant, les prix ont baissé mais le public n'a toujours pas été au rendez-vous : malgré des Blu-rays compatibles 3D et de plus en plus de films tournés dans le but de répondre à cette technologie, les télévisions 3D sont restées sur les étals. Désormais, d'après ce que l'on a pu voir au CES 2017 , les deux derniers constructeurs de télévisions 3D vont arrêter leur production : Sony et LG n'ont présenté aucun nouveau modèle 3D.La télévision 3D n'est donc plus : pendant quelques années les amateurs pourront encore se procurer les derniers modèles qui ont été produits et puis... ce sera fini. Pas sûr que la technologie refera un jour surface : les télévisions se concentrent désormais sur la 4K et, bientôt, la 8K.La réalité virtuelle, prochaine grosse évolution, tout comme la réalité augmentée, pourraient remplacer les télévisions 3D et offrir une expérience nouvelle pour les films et les séries, sans compter les jeux vidéo. A moins qu'ils ne connaissent le même sort que les écrans 3D...