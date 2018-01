Acheter un support mural TV : nos conseils

1. Vérifier la taille et le poids du téléviseur

2. S'assurer de la compatibilité entre le support et la télé

Vérifier dans la notice de votre TV ;

Vérifier sur le site Web du constructeur ;

Mesurer les distances entre les trous, verticalement puis horizontalement. Par exemple, si les mesures sont égales à 10 cm verticalement et 20 cm horizontalement, votre écran correspond à la norme VESA 100x200 (100 mm x 200 mm).

3. Adapter le support au type de mur

Focus sur les types de support

Le support TV fixe basique : il est constitué d'une plaque murale qui s'accroche au mur et de crochets, ou d'une croix, qui se fixent à l'arrière de l'écran avant de s'encastrer dans la plaque murale. Il a pour principal avantage de n'occuper que peu d'espace sur le mur et de supporter toutes les sortes d'écran. Toutefois, le fait qu'il ne tienne que sur une petite surface le rend inadapté aux murs en plâtre.

: il est constitué d'une plaque murale qui s'accroche au mur et de crochets, ou d'une croix, qui se fixent à l'arrière de l'écran avant de s'encastrer dans la plaque murale. Il a pour principal avantage de n'occuper que peu d'espace sur le mur et de supporter toutes les sortes d'écran. Toutefois, le fait qu'il ne tienne que sur une petite surface le rend inadapté aux murs en plâtre. Le support fixe de type rail : un peu plus cher que le support basique, le support de type rail est également plus sûr. Il est constitué d'une large grille qui se fixe au mur et sur laquelle on accroche l'écran. Le poids étant réparti sur toute la surface de la grille, ce type de support est adapté à un mur en plâtre. Enfin, si le gain de place est essentiel pour vous, sachez que ce type de support ne laisse que peu d'espace entre le mur et l'écran.

: un peu plus cher que le support basique, le support de type rail est également plus sûr. Il est constitué d'une large grille qui se fixe au mur et sur laquelle on accroche l'écran. Le poids étant réparti sur toute la surface de la grille, ce type de support est adapté à un mur en plâtre. Enfin, si le gain de place est essentiel pour vous, sachez que ce type de support ne laisse que peu d'espace entre le mur et l'écran. Le support TV inclinable : le principal atout de ce support est de pouvoir être incliné vers le haut ou vers le bas, parfois jusqu'à 45°. Il est particulièrement intéressant pour tirer le meilleur parti d'un écran 3D ou jouer aux jeux vidéo, cette flexibilité permettant de se positionner confortablement pour éviter les raideurs de nuque.

: le principal atout de ce support est de pouvoir être incliné vers le haut ou vers le bas, parfois jusqu'à 45°. Il est particulièrement intéressant pour tirer le meilleur parti d'un écran 3D ou jouer aux jeux vidéo, cette flexibilité permettant de se positionner confortablement pour éviter les raideurs de nuque. Le bras articulé : ce type de fixation TV offre la possibilité d'orienter l'écran. De cette façon, il permet de regarder la télé depuis n'importe quel endroit de la pièce.



Voir notre sélection de supports muraux pour TV Modifié le 10/10/2017 à 17h43

: ce type de offre la possibilité d'orienter l'écran. De cette façon, il permet de regarder la télé depuis n'importe quel endroit de la pièce.

Lorsque vous choisissez votre, l'un des critères essentiels est la taille de votre écran. Plus esthétique que pratique, ce « détail » peut avoir son importance. En effet, si le support est plus large que l'écran, il sera en partie apparent, ce qui ne sera pas du plus bel effet. Pour choisir la bonne taille, vérifiez les dimensions, en pouces, du téléviseur et veillez à choisir unadapté.Selon sa taille, un écran plat peut peser jusqu'à 60 kg ! C'est pourquoi, pour fixer la TV au mur de façon sécurisée, il est primordial de vérifier que le support sera bel et bien capable de supporter son poids.En principe, lorsqu'une fixation est présentée comme « adaptée à des écrans de X à Y pouces », elle est capable d'en soutenir le poids. Toutefois, en cas de doute, n'hésitez pas à acheter une taille légèrement supérieure.Vous avez trouvé uncorrespondant à la taille et au poids de votre écran ? Il vous faut maintenant vérifier sa compatibilité en termes de fixation. Pour cela, il suffit de se reporter à sa norme VESA (). Celle-ci correspond à la distance, en millimètres, qu'il y a entre les 4 trous situés à l'arrière de l'écran. Pour trouver à quelle norme VESA appartient un téléviseur, plusieurs solutions s'offrent à vous :Les plus courantes sont les normes VESA 75 (75 x 75 mm) et VESA 100 (100 x 100 mm), mais de plus en plus de supports de grande taille sont universels.Avant de choisir votre, pensez au type de mur sur lequel vous allez le fixer. Si un mur en bois, en béton, ou en brique ne vous causera pas de souci, un mur en plâtre, quant à lui, demande de la vigilance. Avec un degré de résistance d'environ 80 kg/m2, ce type de mur nécessite une bonne répartition du poids. Ainsi, mieux vaut choisir un système de fixation murale doté d'une large surface d'accroche.Un dernier point essentiel est à réfléchir : le type de support que vous souhaitez. Différentes sortes de supports sont disponibles, selon vos besoins et vos envies :