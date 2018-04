Sharp LV-70X500E : l'écran Ultra HD 8K... à 12 000 euros !

L'Ultra HD 8K déjà chez Sharp

Pas une Smart TV, mais un prix élevé

Modifié le 24/04/2018 à 16h42

Alors que certains parmi vous viennent sans doute à peine de déballer leur Smart TV 4K fraichement achetée (peut-être pour jouer au nouveau God of War sur PS4 Pro d'ailleurs ), voilà que Sharp annoncede son écran. Ce nouvel écran sera disponible d'ici la fin avril en boutiques, et devrait faire de l'oeil aux plus férus de high-tech, puisque ce dernier va profiter de la mentionEn effet, ce nouvel écran Sharp peut afficher une image en 7680 x 4320 pixels, d'une qualité 4 fois supérieure à celle proposée par une dalle 4K. Comme son appellation le laisse sous-entendre, on profitera d'une dalle de 70" de diagonale (pas de technologie OLED ici), avec une compatibilité HDR. Sharp annonce également un module d'pour mettre à niveau (comprenez en Ultra HD 8K) les contenus en 4K et en Full HD. Côté connectiques, on retrouve pas moins de 8 ports HDMI ici, sans oublier un port USB pour lire du contenu 4K et 8K.Toutefois, il est bon de préciser que ce nouvel écran signé Sharp n'est pas une Smart TV (aucun tuner TV n'est à signaler ici) et que le constructeur définit lui-même ce dernier comme un «», et non comme un téléviseur. Ainsi, pour fonctionner, ledoit impérativement être relié à un équipement vidéo en HDMI ou à une clé USB pour diffuser du contenu. De même, le prix de ce nouvel écran Sharp devrait suffire à en refroidir plus d'un, puisque ce dernier sera affiché à 11 999 euros très précisément.Evidemment, rappelons que les contenus vidéos 8K sont presque inexistants (pour ne pas dire totalement) à l'heure actuelle, et que l'on commence tout juste à voir la 4K se démocratiser. De même, une partie des Blu-Ray Ultra HD 4K ne sont pas nativement 4K, et sont en réalité des masters 2K upscalés vers la 4K. Bref, autant dire que vous devriez pouvoir profiter encore quelques années de votre équipement Ultra HD 4K qui sent encore le neuf dans le salon. Ouf !