Guerre chaînes/opérateurs : TF1 donne des idées à BFMTV

Pour Free, pas question de payer

Un tuner TNT dans la Freebox ?

Modifié le 14/03/2018 à 11h56

Afin de régler ses contentieux avec les groupes de chaînes, Xavier Niel dit travailler à un «» qui couperait court à leurs prétentions financières.Les manoeuvres de TF1 semblent avoir donner des idées à Altice. Le groupe, propriétaire de trois chaînes diffusées sur la TNT (BFMTV, Numéro 23 et RMC Découverte) ainsi que de BFM Business, distribuée uniquement sur les box, veut lui aussi faire passer les opérateurs à la caisse. C'est ce qu'a rapporté mardi 13 mars Maxime Lombardini, le directeur général d'Iliad (maison-mère de Free), lors de la présentation des résultats financiers du groupe pour 2017» a-t-il déclaré, sans en divulguer le contenu précis, notamment le montant que réclamerait Altice. Or, pour Free, il n'est pas question de payer un signal distribué gratuitement à tous les Français. C'est la ligne de défense de l'opérateur dans son conflit avec TF1 : alors que la Une a trouvé un accord financier avec Orange et serait sur le point de le faire avec Canal+, Free est déterminé à ne pas lâcher le moindre centime.Free aurait d'ailleurs trouvé une parade aux prétentions financières des chaînes. Un brin mystérieux, Xavier Niel lançait hier : «(sic)Le «» consisterait à intégrer dans les futures Freebox un tuner TNT. La box gérerait, on ne sait pas trop comment (faudra-t-il raccorder la Freebox à la prise TV ?), de manière quasi-invisible. C'est en tout cas une indication sur la machine elle-même : très attendue, la nouvelle Freebox serait d'ailleurs, selon Xavier Niel, entrée en phase de fabrication