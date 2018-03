TF1 et Orange trouvent un accord au montant fortement baissé

Un accord qui fait d'Orange le grand gagnant du conflit

TF1 obligé de revoir à la baisse ses prétentions pour Free et Canal+ ?

Un conflit se clôt, un nouveau s'ouvre ?

Stéphane Richard, PDG de l'opérateur historique, l'a déclaré jeudi 8 mars 2018 sur la chaîne LCI : un accord a été trouvé entre son entreprise et TF1 concernant la diffusion des chaînes du groupe auprès des abonnés Orange.TF1, selon des sources concordantes, demandait un peu plus de 25 millions d'euros par an à Orange et ce dernier n'a jamais eu l'intention de les payer. L'accord annoncé le 8 mars 2018 semble lui avoir donné raison : Orange ne va, au final, payer qu'environ 12 millions d'euros par an, selon les informations du journal Le Monde . Moins de la moitié de ce que réclamait TF1 qui, de plus, s'est engagé à proposer de nouveaux services aux abonnés de l'opérateur historique.Orange, d'ailleurs, souligne que le groupe ne paye pas «». Orange paierait en réalité pour les nouveaux services : les grands événements sportifs diffusés en 4K et deux nouvelles chaînes. Le groupe TF1 devrait lancer, à la rentrée 2018, TF1+1 et TMC+1 qui diffuseront les mêmes programmes que les deux principales chaînes du groupe mais avec une heure de décalage par rapport à la grille normale.Cet accord est de l'air frais dans le conflit qui s'enlisait : il débloque la situation et replace TF1 en position de force avec trois des quatre opérateurs français qui ont signé un accord. Mais cette position de force est toute relative : Orange a accepté un accord revu à la baisse ce qui pourrait pousser Free et Canal+ à demander la même chose.Difficile en effet de croire que Free va payer plein pot alors qu'Orange a obtenu une ristourne et que Canal+ fasse de même. TF1 pourrait donc revoir ses prétentions et oublier les quelques 40 millions d'euros que le groupe réclamait aux deux diffuseurs qui font encore de la résistance... et donc les 100 millions d'euros que le groupe espérait toucher chaque année pour la diffusion de ses chaînes.Si les abonnés Orange peuvent souffler et ne doivent plus craindre d'être privés des matchs de la coupe du Monde de Football 2018 dont TF1 a obtenu les droits de diffusion, un nouveau conflit menace.Altice a déclaré qu'elle demandera une rémunération pour la diffusion des chaînes du groupe NextRadioTV (parmi lesquelles on trouve BFM) dont elle a lancé le rachat et qu'elle devrait posséder à 100 %.