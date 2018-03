Conflit TF1/FAI : Free prévient de la coupure imminente, Orange y songe

Free prévient ses abonnés de la coupure imminente des chaînes du groupe TF1

TF1 pourrait fortement souffrir de la fin de la diffusion de ses chaînes

Modifié le 06/03/2018 à 10h05

La menace d'un écran noir sur les chaînes du groupe TF1 pour les abonnés Free et Orange se précise. L'opérateur d'Iliad pourrait être le premier à franchir le pas, si l'on en croit le message apparu chez ses abonnés.Alors que les discussions entre le groupe TF1 et les opérateurs Free et Orange n'aboutissent pas, les abonnés Free ont vu apparaître, ce 6 mars 2018, un étrange message sur les chaînes du groupe TF1. Free les prévient tout simplement d'être «». En somme, Free s'apprête à faire comme Canal+ : n'afficher plus qu'un écran noir.Cette annonce affichée sur les chaînes du groupe n'a pour l'instant pas encore été suivie d'effets : les abonnés Free, ce mardi 6 mars 2018, peuvent encore regarder les chaînes du groupe. Mais l'écran noir pourrait ne pas tarder.Du côté d'Orange, l'autre opérateur avec qui le conflit est toujours d'actualité, on temporise. Stéphane Richard, PDG de l'opérateur historique, a toutefois déclaré être «» car les discussions n'avancent pas.Malgré les menaces de couper le signal et la coupure effective par Canal+, TF1 campe sur ses positions. C'est le groupe lui-même qui avait demandé à ce que le signal soit coupé si aucun accord n'était trouvé ; les opérateurs et Canal+ ne font donc qu'appliquer ce qui leur a été demandé.Cette situation pose toutefois un problème majeur pour TF1 : lors de la coupure du signal par Canal+, qui compte un peu plus de 5 millions d'abonnés, le télé-crochet The Voice a perdu 900.000 spectateurs d'une semaine sur l'autre. TF1 estime que cette chute n'est pas totalement imputable à la coupure du signal, mais on est en droit d'imaginer que l'impact de cette dernière n'est pas négligeable pour autant.Si Free et Orange coupent également le signal à leurs abonnés, TF1 pourrait perdre d'un coup plusieurs millions de spectateurs. TF1 ne serait alors plus la première chaîne de France, titre qu'elle aurait déjà perdu. Le groupe devrait alors revoir à la baisse ses tarifs publicitaires et voir son chiffre d'affaires chuter.Certains annonceurs ayant déjà acheté des espaces publicitaires pourraient en outre demander réparation : TF1 ayant demandé la coupure du signal, les marques pourraient tenir le groupe responsable de la chute des audiences.