Canal+ coupe le signal à TF1

Ecran blanc, message noir pour les utilisateurs Canal+

Blague du soir...On regarde tranquillement TF1...23h00, paf...Petite panne ? Bah non !!! On regarde la TV via le satellite et Canal vient de bloquer toute diffusion de TF1 et ses chaînes!merci d'avoir prévenu surtout !😡😡RÉSILIATION! #Bolloréraslebol#canal+#canalsat@canalplus — Catherine DAUVÉ (@CatherineDauve) 1 mars 2018

18 mois de négociations toujours à l'arrêt

Modifié le 02/03/2018 à 10h07

TF1 est en bras de fer avec les diffuseurs et les opérateurs pour obtenir le paiement de droits de diffusion de ses chaînes auprès de leurs abonnés.Il était aux environs de 23 heures. La sérieétait en train de se terminer sur TF1,était sur le point de démarrer sur TMC. Quand soudain, écran blanc sur toutes les chaînes du groupe TF1 pour tous les abonnés à Canal+ (CanalSat, MyCanal et décodeur). A la place des programmes, un message en lettres noires : «C'est très clairement une déclaration de guerre de Canal+ au groupe TF1. Maxime Saada, le directeur général de la chaîne cryptée avait prévenu début février qu'il était prêt à un tel extrémisme face au «» de TF1. Les deux groupes sont en négociations depuis 18 mois, sans que les deux parties parviennent à s'entendre. On ignore combien TF1 demande à Canal+. Mais pour la chaîne cryptée, ces exigences financières sont encore «».La Une va donc devoir se battre sur un nouveau front. Pour rappel, elle est déjà en conflit ouvert avec Orange. L'opérateur refuse de verser le montant financier réclamé pour la diffusion des 5 chaînes et services associés (replay, VOD) de TF1. C'est la même exigence que TF1 porte devant Canal +. Fin janvier, TF1 avait réclamé à Orange, par voie de presse puis assignation de justice, l'interruption du signal pour ses chaînes.Orange s'y refuse encore. Canal+, de son côté n'a pas hésité, quitte à se mettre à dos certains de ses abonnés. Certains sont allés s'épancher sur les réseaux sociaux, soutenant Canal+ou exprimant de la colère. Quand les plus véhéments envisagent la résiliation pure et simple, d'autres souhaitent bon courage à tous les télé-conseillers du groupe Canal ce matin...