Game of Thrones fait de la concurrence à PornHub

Game of Thrones de retour, l'audience de PornHub en berne

PornHub est le 38e site Internet le plus visité

Modifié le 20/07/2017 à 15h58

Aux Etats-Unis, la diffusion, depuis le 16 juillet 2017, de la septième saison den'est pas sans faire des victimes. PornHub, le site pornographique le plus visité, perd ses audiences alors que les amateurs de pornographie se ruent sur HBO pour connaître la suite de la saga qui fascine le public. Le 16 juillet 2017, alors qu'était diffusé le premier épisode de la nouvelle saison, l'audience de PornHub a chuté de 4,5 %. Fait intéressant, la fréquentation du site a commencé à s'estomper avant le début du premier épisode. Elle n'est revenue à la normale qu'une heure et demie après le début de la diffusion. «», conclut le site CinemaBlend.L'épisode inaugural de la septième saison est également l'épisode de série le plus suivi de toute l'histoire d'HBO. Ce programme a attiré sur les plateformes de streaming HBO Now et HBO Go plus de spectateurs qu'à aucun autre moment de l'histoire de la chaîne. Sur Twitter, 2,4 millions de messages au sujet de la série ont été publiés pendant la diffusion, ce qui fait de cet épisode le premier en termes d'audience Twitter.Lors de la diffusion de la saison 6, en 2016, PornHub a également constaté des chutes d'audience significatives par rapport à la fréquentation moyenne le même jour de la semaine et aux mêmes heures. Le 24 avril 2016, alors qu'était diffusé le premier épisode, le site pornographique a vu sa fréquentation chuter de 4,1 %. Le deuxième épisode a eu beaucoup moins d'effet : 2,2 % de visites en moins, et 1,2 % de visites en moins au moment de la diffusion du troisième épisode. Un record absolu avait toutefois été observé au moment de la diffusion du dernier épisode de la saison : 5,2 % d'audience en moins.La fréquentation de PornHub chute de façon significative lors de moments forts à la télévision. Le 5 février 2017, alors qu'était diffusé le match de Super Bowl, PornHub a perdu 27 % de son audience. À Massachusetts, la baisse a même atteint 43 %.PornHub est aujourd'hui le 38e site Internet le plus visité, selon le palmarès Alexa. Son audience dépasse même celle de Bing, Imgur, Msn.com, Tumblr et Microsoft.com.