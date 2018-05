RED by SFR : dernier jour de l'offre 30 Go à 10€/mois à vie

Un forfait RED by SFR musclé à la data

Les forfaits SFR avec engagement et téléphone démarrent à 5€ par mois pour 40Mo d'internet mobile jusqu'à 60€ par mois pour l'internet mobile illimité.

Les forfaits RED by SFR sans engagement démarrent à 5€ par mois pour 50Mo d'internet mobile jusqu'à 20€ par mois pour 100Go d'internet mobile.

Les conditions du forfait RED by SFR en détail

30 Go en très haut débit (4G, 3G). Si votre consommation dépasse ce plafond, vous basculerez automatiquement sur des recharges de 100 Mo à 2€, et la consommation sera bloquée pour le mois en cours au delà de 4 recharges. Si le forfait est à destination d'un de vos enfants, cela vous garantit un certain contrôle sur la facture en fin de mois, qui ne dépassera pas quoi qu'il arrive 18€. Le débit maximum théorique est de 42 Mbits/s en 3G et 112,5 Mbits/s en 4G.

Les appels et sms sont illimités en France et vers/depuis la France depuis les DOM, certains pays européens, le Canada et les Etats-Unis. Sont exclus les SMS et MMS surtaxés. RED by SFR impose toutefois une limite à 200 Destinataires par mois, ce qui semble tout à fait raisonnable si vous n'utilisez pas votre ligne pour une activité commerciale.

3 Go de roaming, pour utiliser - raisonnablement - votre internet mobile depuis l'Europe ou les DOM lors de vos déplacements à l'étranger.

EUROPE : Acores, Åland, Allemagne, Andorre, Angleterre, Autriche, Baléares, Belgique, Bulgarie, Canaries, Chypre, Corfou, Crète, Croatie, Cyclades, Danemark, La Désirade, Écosse, Espagne, Estonie, Féroé (Iles), Finlande, Gibraltar, Grèce, Guernesey, Hongrie, Irlande, Islande, Italie, Jersey (Ile de), Lettonie, Liechtenstein, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Man (Ile de), Norvège, Pays-Bas, Pays de Galles, Pologne, Portugal, République tchèque, Rhodes (Ile de), Roumanie, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Saint-Marin, Suède, Suisse, Vatican.

DOM : Guadeloupe, Guyane française, La Désirade, Marie Galante, Martinique, Mayotte, Réunion, Saint Barthelemy, Saint Martin, Saint-Pierre-et-Miquelon, Saintes (Iles).

USA/CANADA : Etats-Unis, Alaska, Hawaï, îles vierges américaines, Porto Rico et le Canada.

Modifié le 02/05/2018 à 11h39

Depuis plusieurs mois déjà, SFR met en avant des offres toujours plus agressives, notamment sur les forfaits avec 100 Go de data, réservés aux très gros consommateurs de services devidéo.RED by SFR est l'offre 100% en ligne de l'opérateur SFR. Comme Orange et Sosh, qui ont respectivement lancés leurs marques Sosh et B&You, SFR a organisé son offre autour des forfaits mobile sans engagement et des forfaits avec engagement et téléphone.Le forfait à 10€ est normalement proposé avec 1Go de data, vous pouvez donc avoir 30x plus de Data dans votre forfait en profitant de l'offre en cours.Cette offre est réservée aux nouveaux abonnés et n'est pas limitée à un certain nombre au sein d'un même foyer : toute la famille peut donc en profiter. La carte SIM est offerte, ce qui n'est pas le cas chez tous les opérateurs : un coût caché en moins. Les conditions détaillées du forfait sont disponibles sur le site RED by SFR , mais voilà ce qu'il est important de retenir :Sachez que certains opérateurs ne proposent pas l'internet mobile ou les appels et sms illimités depuis le Canada et les USA. C'est un avantage non négligeable si vous prévoyez un voyage en Amérique du Nord.Voici la liste des pays Européens et des DOM éligibles au roaming inclus dans le forfait :