RED by SFR : le forfait 30 Go à 10 euros à vie

30 Go de 4G pour 10 euros par mois chez SFR

Attention à la facture en cas d'utilisation des 30 Go de data

Modifié le 13/02/2018 à 17h39

L'offre paraît être une véritable affaire pour les utilisateurs de smartphones gourmands en data, mais qui ne veulent pas payer trop cher.L'opérateur d'Altice frappe une nouvelle fois très fort contre ses concurrents, ce qui devrait lui permettre de capter quelques nouveaux abonnés. Surtout que l'offre est sans engagement, elle laisse donc totalement libre de changer ultérieurement.SFR propose le forfait 30 Go de data 4G par mois (plus SMS/MMS/Appels en illimité en France) pour la modique somme de 10 euros par mois. Un prix fixe, puisque l'offre est estampillée « à vie », ce qui signifie que le prix reste fixe même au-delà de la première année. Une bonne nouvelle alors que la majorité des offres des opérateurs de téléphonie fixe et mobile sont limitées dans le temps.Le forfait 30 Go à 10 euros de SFR propose, en outre, 3 Go de data pour l'utilisation dans l'Union Européenne et les DOM ainsi que les appels et les SMS illimités dans ces deux zones, comme le prévoit la nouvelle réglementation européenne du secteur.En revanche, les plus gourmands en data vont devoir être vigilants : contrairement à la plupart des forfaits, le débit n'est pas « limité » au-delà des 30 Go. SFR va faire payer 2 euros pour 100 Mo jusqu'à un maximum de 8 euros (soit 4 recharges de 100 Mo). Après ça, le forfait bloque la data jusqu'au mois suivant.Ça peut être un problème... Mais utiliser 30 Go de data en un mois relève encore de l'exploit : en moyenne, les Français utilisent un peu plus de 1,8 Go par mois de data selon l'Arcep.Le forfait SFR 30 Go à 10 euros par mois à vie est disponible sur le site de RED by SFR jusqu'au 20 novembre 2017.