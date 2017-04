SFR : 24,99 euros à vie pour deux forfaits anniversaire

Un forfait anniversaire pour les abonnés mobile

Et un pour l'Internet fixe

Modifié le 19/04/2017 à 09h35

SFR rate de peu son réel anniversaire puisque la Société Française du Radiotéléphone a été fondée en février 1987. Les 30 ans du groupe, qui dernièrement est un peu en difficultés, sont donc l'occasion de redorer son image et de récupérer quelques abonnés.Comme le signale Le Parisien, les deux forfaits anniversaire sont au même prix : 24,99 euros par mois à vie. Si ce tarif peut paraître élevé par rapport aux offres auxquelles nous ont habitué les opérateurs, les deux forfaits en série limitée sont toutefois des forfaits premium. Ils bénéficient en effet de toutes les nouveautés liées au rachat de SFR par Numericable.Le forfait anniversaire pour téléphone mobile présente une enveloppe data impressionnante de 100 Go par mois plus 35 Go par an en Europe. Il englobe 4 bonus : SFR Presse, SFR News, SFR Sport et SFR Play. Et bien évidemment les appels, SMS et MMS illimités en France. Sans compter que le roaming va se terminer en juin 2017 et que ce forfait, comme tous les autres, en bénéficiera.SFR lance également, pour l'occasion, un forfait anniversaire pour l'Internet fixe. Au même prix que celui pour le mobile, soit 24,99 euros par mois à vie, il est disponible à la fois pour l'ADSL et pour la fibre optique de SFR. Les abonnés bénéficieront également des quatre bonus déjà cités, précise Le Parisien.Les deux forfaits ne seront disponibles que durant une période assez limitée. Lancée le jeudi 20 avril 2017, l'offre se terminera le 6 juin 2017. Mais la bonne nouvelle est que ces forfaits ne sont pas réservés aux nouveaux clients : les clients SFR peuvent en profiter également.