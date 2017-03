SFR : 100 Go par mois pour 20 euros, qui dit mieux ?

100 Go pour 20 euros par mois sans engagement

Une offre ultra-limitée lancée le 16 mars 2017

Modifié le 16/03/2017 à 11h10

C'est un véritable bazooka que sort SFR avec cette nouvelle offre qui casse encore un peu les prix des abonnements téléphoniques en France.Si le prix de la nouvelle offre de RED by SFR n'a rien de nouveau, elle est proposée à 20 euros par mois , soit un prix assez standard pour les opérateurs, c'est sa nature qui a de quoi étonner : elle propose une enveloppe de data rarement vue chez les opérateurs, surtout à ce prix, et qui plus est sans engagement.L'offre lancée par RED by SFR propose une enveloppe de data de 100 Go par mois en 4G. À cela s'ajoutent bien évidemment les appels, les SMS et les MMS illimités en France ainsi qu'une enveloppe data de 5 Go par mois en roaming depuis l'Europe et les DOM. Les appels et les MMS ne sont pas inclus mais les SMS en illimité le sont.Cette offre est donc clairement faite pour les personnes utilisant énormément de data chaque mois. Ce n'est donc pas étonnant que RED by SFR n'en fasse pas un forfait permanent de son catalogue. Ce nouveau forfait, lancé le 16 mars 2017, est une série limitée.RED ne va proposer que 100.000 forfaits 100 Go à 20 euros par mois. Limitée en volume, l'offre est également limitée dans le temps puisqu'elle n'est valable que jusqu'au 3 avril 2017.