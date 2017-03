SFR RED : 15 Go de data roaming pour 15 € et iPhone SE en promo

15 euros pour 15 Go de data et le roaming illimité

L'iPhone SE en promotion : 100 euros de réduction

Modifié le 15/03/2017 à 09h37

Il y a ainsi de quoi faire quelques économies en attendant que la nouvelle réglementation européenne ne mette un terme aux frais d'itinérance en Europe.La nouvelle version de l'offre Free Mobile propose donc 5 Go de data en roaming et appels, SMS et MMS inclus en Europe et dans 35 pays en tout. Cette nouveauté est disponible pour le forfait à 19,99 euros par mois de Free (15,99 euros pour les abonnés Freebox).RED de SFR a lancé sa riposte et elle risque de faire mal : jusqu'au 6 juin 2017, l'offre RED Europe s'améliore. Elle est sans engagement et accessible à tous les Français et proposait déjà 100 % de roaming en Europe et 5 Go de data. Pour répondre à Free, SFR a ajouté le Canada et les Etats-Unis ainsi que 10 Go de data de plus, sans en changer le prix.Ainsi, SFR propose jusqu'au 6 juin 2017, un forfait 100 % roaming inclus pour 15 euros par mois sans engagement avec 15 Go de data.La date limite du 6 juin 2017 n'est pas anodine : le 15 juin 2017, le roaming, dans les pays de l'Union européenne, n'existera plus. Inutile donc de prendre ce forfait si vous comptez partir en Suède en juillet 2017 : le roaming sera alors inclus dans votre forfait actuel et ce quel que soit l'opérateur.Pour rendre son offre encore plus intéressante, du moins pour les fans d'Apple, RED de SFR propose également une promotion sur l'iPhone SE 16 Go et 64 Go.Du 14 au 27 mars, pour tout achat d'un forfait RED de SFR sans engagement, il est possible de bénéficier d'une Offre de Remboursement (ODR) de 100 euros. L'iPhone SE 16 Go reviendra alors à 294,99 euros et la version 64 Go à 359,99 euros une fois les 100 euros récupérés.La promotion est valable pour tout nouveau forfait mais également dans le cas d'un renouvellement de mobile.