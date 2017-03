RED by SFR : de nouvelles offres agressives

Pour 10 euros : 5 Go de 4G en itinérance sont inclus

Profiter de l'offre de forfait 5 Go à 10 € / mois sans condition de durée

La 4G de RED by SFR tient bon face à la concurrence

Profiter de la box à 15€ / mois

Modifié le 07/03/2017 à 19h08

Jusqu'au 3 avril 2017, RED by SFR propose de souscrire un forfait mobile à des conditions particulièrement attractives. A la différence d'autres promotions, dont la quasi-totalité prévoit une remise valable un an, celle-ci a la particularité de proposer un tarif valable à vie.Dans le détail, pour 10 euros par mois , on peut avoir un forfait avec appels, SMS et MMS illimités, ainsi que 5 Go de 4G au lieu de 1 Go habituellement. Les appels illimités concernent également les DOM, sauf Mayotte. En revanche, lorsque vous êtes en voyage, les communications seront facturées en plus : 0,06 euro la minute d'appel depuis un autre pays européen, 1,58 euro depuis l'Afrique, 7,92 euros depuis la Tunisie, par exemple. Le client a également la possibilité de souscrire à l'un des "Packs séjour", valables 7 jours.Mais l'offre la plus intéressante concerne le forfait à 15 euros : non seulement il est possible d'obtenir 15 Go au lieu de 10 Go, mais à condition de souscrire jusqu'au 3 avril 2017, on obtient également 5 Go d'Internet 4G en itinérance depuis un autre pays européen ou un département d'outre-mer. Sur le tarif à 10 euros, en revanche, il faudra payer 0,06 euro le Mo consommé en itinérance ailleurs dans l'Union européenne ou dans un DOM.Cette promotion RED by SFR peut certes sembler moyennement attractive pour certains clients, préférant se ruer vers l' opération commerciale menée jusqu'au 13 mars 2017 par B&You : pour 5 euros sans engagement, on peur obtenir 10 Go de 4G chez cet opérateur. Mais cette promotion présente deux grands points faibles : aucun service en itinérance n'est prévu et le tarif est valable 12 mois seulement, le client étant facturé 22,99 euros par mois à compter du 13e mois. L'offre de RED by SFR est en revanche valable à vie.Le forfait de RED by SFR reste très avantageux par rapport à la concurrence : pour obtenir 15 Go de 4G par mois, il faut débourser 24,99 euros par mois chez Prixtel. Free Mobile offre quand à lui 50 Go de data pour 15,99 euros par mois, mais ce forfait est réservé aux abonnés Freebox. Sur le segment 5 Go, Cdiscout Mobile facture 16 euros par mois, Prixtel 19,99 euros, Coriolis 18,50 euros et Sosh 19,99 euros par mois. Seul NRJ Mobile offre 5 Go pour un prix équivalent (9,99 euros).Enfin sur le terrain des box, SFR propose également une box internet à 15 €/mois au lieu de 19,99 € à vie également avec Internet jusqu'à 100 Mb/s, appels illimités vers les fixes, SFR Presse et en option la Télévision HD.