SFR : 99 % de la population couverte en 4G fin 2018 ?

SFR dépasse Bouygues Telecom en nombre d'antennes 4G

SFR vise la place de numéro 1 de la 4G

Modifié le 24/01/2017 à 15h13

Lors d'une conférence de presse qui s'est tenue lundi 23 janvier 2017, SFR a annoncé le résultat de ses récents investissements : le groupe a rattrapé le retard cumulé durant des années sur le déploiement de l'Internet très haut débit mobile, la 4G.SFR ne devrait plus se faire épingler par l'Arcep sur le déploiement de son réseau : lors de la conférence de presse du lundi 23 janvier 2017, le directeur général de SFR, Michel Paulin, a mis en avant les derniers chiffres du groupe, qui annonce une couverture de 81 % de la population française en 4G fin décembre 2016. Un véritable bond en avant, puisque fin décembre 2015, toujours selon SFR, l'opérateur ne couvrait que 64 % de la population.Il faut dire que SFR a mis la main à la poche : un investissement de plus de 2 milliards d'euros pour arriver à rattraper le retard sur le déploiement du réseau. Selon les données de l'opérateur, d'ailleurs, SFR aurait désormais plus d'antennes 4G actives que son principal concurrent, Bouygues Telecom : 16 297 pour l'opérateur au carré rouge, contre 16 210 pour celui de Martin Bouygues.Ces bons chiffres pourraient faire revenir les clients qui ont déserté l'opérateur durant ces dernières années et qui se plaignaient d'un mauvais réseau et d'un mauvais service. Mais SFR ne compte pas se reposer sur ses lauriers et vise plus haut : Michel Paulin annonce des objectifs ambitieux pour le réseau 4G SFR. Une couverture de plus de 90 % pour fin 2017 et même 99 % de la population couverte fin 2018.De plus, SFR n'a pas manqué de mettre en avant sa 4G+ UHD (Ultra Haut Débit) que le groupe propose dans 18 villes de France et qui permet des débits théoriques atteignant 337 Mbps.