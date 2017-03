SOSH : Galaxy S7 en promo et forfait 4G 20 Go bradé

9,99 euros le forfait 20 Go 4G de SOSH

Modifié le 14/03/2017 à 10h38

Il y a tout de même de quoi faire des économies sur un forfait 4G rempli de gigaoctets de data et sur un smartphone haut-de-gamme : le Samsung Galaxy S7 (ou S7 Edge).Première promotion, et non des moindres, celle sur le forfait mobile 4G de SOSH. Illimité niveau appels, SMS et MMS, comme la très grande majorité des forfaits actuels, il propose également 20 Go de data en 4G, soit le très haut débit mobile. Un forfait qui, en temps normal, affiche le prix de 24,99 euros, mais que SOSH brade jusqu'au 26 mars 2017.L'opérateur 100 % Internet propose ce forfait à 9,99 euros par mois, soit 15 euros d'économies par mois, pendant 1 an. Au total, ce sont donc 180 euros de moins sur votre facture. Il revient même moins cher que le forfait illimité 4G 5 Go du même opérateur, qui est commercialisé à 19,99 euros par mois et qui ne bénéficie pas de promotion.L'autre promotion va intéresser, peut-être, certains utilisateurs qui souhaitent changer de téléphone. Le Samsung Galaxy S7 et le Samsung Galaxy S7 Edge sont proposés, chez SOSH, avec une réduction de 100 euros. Une offre exclusivement réservée aux clients SOSH et qui permet d'obtenir le Galaxy S7 à 499 euros et le S7 Edge à 599 euros.Mais ce n'est pas fini : Samsung a également lancé une ODR (Offre De Remboursement) d'une valeur de 70 euros. Celle-ci est ouverte à tous, qu'ils soient, ou non, clients chez SOSH. Les deux offres sont cumulables, ce qui fait que si tout le monde peut profiter d'une réduction de 70 euros sur son Galaxy S7 et S7 Edge, les clients SOSH qui profitent aussi de l'offre de réduction de 100 euros bénéficient de 170 euros en tout.Le Samsung Galaxy S7 revient alors à 429 euros et le Galaxy S7 Edge à 529 euros.