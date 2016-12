Promo post-Noël : NRJ mobile brade son forfait Woot

Un forfait sans engagement en promotion

Appels illimités et 5 Go de data pour 6,99 euros

Modifié le 27/12/2016 à 10h49

Les opérateurs, qui ont déjà submergé les Français avec des promotions en série, avant le 25 décembre 2016, continuent de tenter de récupérer des abonnés en bradant leurs forfaits. NRJ Mobile, opérateur MVNO, s'y colle le 26 décembre 2016.L'opérateur NRJ mobile est détenu, en réalité, à 95 % par la banque Crédit Mutuel mais bénéficie de la notoriété de la chaîne radio NRJ pour attirer une clientèle jeune. NRJ ne détient, au final, que 5 % de l'opérateur qui n'a pas de réseau propre. Mais cela lui permet d'avoir des prix malgré tout attractifs.Ce 26 décembre 2016, NRJ Mobile a décidé de lancer une promotion sur son forfait sans engagement appelé Woot. Une seule version de ce forfait est concernée par cette offre qui permet une réduction de prix pendant 6 mois : le forfait Woot avec 5 Go de data et les appels illimités. Pour bénéficier de l'offre, il suffit de souscrire sur Internet en n'oubliant pas d'insérer le code de promotion WOOT699.Si l'offre ne concerne que le forfait Woot avec options 5 Go et appels illimités (dans la limite de 3 heures par appel et 129 destinataires par mois), elle a de quoi séduire. Grâce au code promo WOOT699, le forfait en question ne coûte que 6,99 euros par mois pendant les 6 premiers mois. Après cette période, le forfait coûtera à nouveau 15,99 euros par mois, son prix normal. Mais les forfaits Woot sont sans engagement de durée et il sera donc possible d'en changer.Si le forfait vous intéresse, pensez également à ajouter 5 euros pour la carte SIM, le premier mois revient ainsi à 11,99 euros.