Free Mobile : la carte SIM coûtera 10 euros en 2018

Fin de la gratuité de la carte SIM chez Free Mobile

Des changements dans les tarifs de la data à l'étranger

Modifié le 28/12/2017 à 09h20

Les principaux changements concernent toutefois le prix de la data à l'étranger dès que l'on dépasse l'enveloppe prévue dans le forfait.La carte SIM chez Free Mobile n'était pas tout à fait gratuite : il y avait un délai d'activation de la carte après lequel elle était facturée. Ce délai est encore de 15 jours pour l'ouverture d'une ligne avec un forfait à 19,99 euros par mois et de 30 jours pour l'ouverture d'une ligne avec un forfait à 2 euros par mois.Ces délais seront supprimés par Free Mobile le 1er février 2018 : toute ouverture de ligne à partir de cette date entraînera le paiement de 10 euros pour la carte SIM quel que soit le délai d'activation. Un changement majeur pour l'opérateur low-cost.Autre changement, pour les mauvais payeurs : si le prélèvement de la facture est refusé à trois reprises sur six mois glissants Free Mobile se réservera le droit de prélever 7 euros supplémentaires sur le montant dû.Les abonnés Free Mobile qui comptent voyager en 2018 vont devoir bien étudier les conditions tarifaires de leur forfait car l'opérateur a réalisé de nombreux changements.Par exemple, dans 31 pays, le Mégaoctet de data supplémentaire au-delà de l'enveloppe prévue dans le forfait va baisser : de 0,009 euro il passe à 0,0072 euro. En Allemagne, en outre, il passe de 0,19 euro à 0,05 euro pour le forfait 2 euros et à 0,0072 euro pour le forfait à 19,99 euros.Ces changements vont faire plaisir aux clients tout comme la baisse du prix du Mo hors forfait en Tunisie : il chute à 9,70 euros contre 18 euros en 2017. Mais dans certains pays, au contraire, ce prix augmente : c'est le cas par exemple du Cambodge ou du Vietnam.