Une vente privée Free Mobile le 22 juin 2017 à 19 h !

Une vente privée Free Mobile sur le forfait illimité ?

Quelles conditions pour profiter de la vente privée ?

Modifié le 21/06/2017 à 15h06

On ne sait pas grand-chose pour l'instant sur cette Vente Privée Free Mobile, si ce n'est qu'elle ouvrira demain, à 19 h. On peut cependant espérer que le forfait à 20 euros passera en dessous des 10 euros, voire à moins de 5 euros pour 12 mois ! S'il est difficile d'imaginer qu'on atteindra de nouveau les 2,99 euros de mars , on peut tout de même s'attendre à une baisse majeure du prix du forfait illimité.Au vu du visuel qui accompagne l'annonce de la vente, (à savoir une jeune femme en train de secouer un paquet ou qui tient un paquet qui vibre dans ses mains), certains s'imaginent déjà qu'un smartphone pourrait être proposé, en plus du forfait. N'hésitez pas à nous indiquer dans les commentaires ce que vous espérez !À noter que des conditions spéciales s'appliquent souvent sur ces offres exceptionnelles. Il faut habituellement ne pas avoir été abonné Free Mobile dans les 13 derniers mois, et changer d'opérateur (c'est-à-dire, ne pas ouvrir de lignes).Nous ne manquerons pas de vous tenir au courant dès que la Vente Privée sera ouverte.