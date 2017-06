Free mobile vous rembourse 12 euros à cause de son mauvais réseau

Un petit remboursement pour les abonnés Free Mobile

Pouvez-vous récupérer 12 euros sur votre prochaine facture ?

Modifié le 01/06/2017 à 09h14

De ces plaintes, l'association de consommateurs UFC Que Choisir en a fait une véritable affaire. L'association et l'opérateur ont finalement trouvé un accord.La grogne de l'époque n'était pas passée inaperçue et elle aura, des années plus tard, obtenu réparation. L'UFC Que Choisir a réussi à arracher à Free Mobile un accord : unen guise de réparation de la gène causée par le mauvais réseau lors de ses trois premières années d'existence.Le remboursement ne concerne toutefois que les abonnés Free Mobile ayant le forfait le plus cher de l'opérateur : celui à 19,99 euros (qui passe à 15,99 euros lorsqu'on a également un abonnement Freebox pour l'Internet fixe). De plus, le montant maximum qu'il est possible de se faire rembourser est de 12 euros, soit 1 euro par mois pour une période de 12 mois.Le remboursement est très simple : il suffit de vous rendre sur la page du site officiel Free Mobile dédiée à l'opération : https://mobile.free.fr/moncompte/index.php?page=indemnisation>la page indemnisation . En cas d'éligibilité, un formulaire apparaîtra sur la page, alors que si votre ligne n'est pas éligible au remboursement, une erreur s'affichera.Comme tenter ne coûte rien, n'hésitez pas à essayer : quelques euros d'économies sur la prochaine facture de l'opérateur sont à la clé. Une fois le formulaire rempli, l'opérateur vous enverra une version papier qu'il faut signer et renvoyer avec l'enveloppe pré-affranchie qui sera fournie.