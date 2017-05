Free Mobile : il consomme 1 To de data en un mois

Il consomme 1 To de data en un mois

Une utilisation de son smartphone en mode modem

Mais ce sont surtout les abonnés de l'opérateur qui ont décidé de profiter au maximum de ce premier forfait data illimitée de l'histoire de la téléphonie française ( SFR propose, depuis, une offre similaire ).Un abonné Freebox est en train de faire le buzz sur Internet après qu'il a posté, sur son compte Twitter @ToshiroAich83 , sa consommation de data en date du 30 avril 2017. En un peu plus d'un mois la data consommée a été probablement supérieure à celle que consomme, en un an, un abonné classique si on se base sur ce qu'avait déclaré Orange au lendemain de l'annonce de la nouvelle offre de Free.Alors qu'en moyenne un abonné Orange consomme 2,2 Go de data par mois (soit une trentaine de Go par an) et que les abonnés aux enveloppes data les plus importantes dépassent rarement les 20 Go (soit environ 240 Go par an), Toshiroo a consommé 1,07 téraoctets d'Internet mobile 4G entre le 21 mars et le 30 avril 2017.Toshiroo ne s'est pas arrêté en si bon chemin : le 9 mai 2017 il a posté une nouvelle fois sa consommation en data qui avait augmenté atteignant 1,58 To. Face à l'incrédulité de certains, il a même posté une vidéo où il envoie un SMS au 555, le service permettant de connaître sa consommation en data chez Free.S'il a atteint un niveau aussi élevé de consommation, ce n'est toutefois pas un hasard : Toshiroo utilise son smartphone comme modem pour se connecter à Internet avec son ordinateur. De quoi faire augmenter très rapidement la quantité de données téléchargées. Mais comment le blâmer, puisque c'est gratuit ?