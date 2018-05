B&You : 50Go à 4,99€/mois pendant un an sans engagement

Une belle remise et 50go pour rester connecté tout l'été

Les détails de l'offre B&You 50Go pour 4,99€

Les appels, SMS et MMS illimités en France métropolitaine

5Go de roaming en Europe et dans les DOM

Pas d'engagement

Vous devrez tout de même débourser 10€ pour financer la carte SIM

Modifié le 22/05/2018 à 21h26

Après la 1ère année, le forfait basculera sur 50Go pour 24,99€ mais cela vous laisse le temps de profiter de cette offre et de changer de forfait lorsqu'il ne vous conviendra plus. Ce forfait est sans limitation sur le débit comme cela a pu être le cas sur la précédente offre promotionnel B&You light avec 30Go pour 9,99€ et qui posait quelques questions de la part de nos lecteurs.Pour rappel, l'opérateur Bouygues a découpé son offre de forfaits en deux parties : les forfaits B&You sans engagement et sans smartphone, et les forfaits Sensation avec engagement et téléphone.En dehors des périodes d'offres promotionnelles, les forfaits B&You démarrent à 7,99€ pour 20Mo et vont jusqu'à 24,99€ pour l'offre à 50Go.Les forfaits Bouygues Sensation s'échelonnent quant à eux de 12,99€ pour 20Mo jusqu'à 99,99€ pour l'offre à 100Go.Par rapport aux tarifs normaux de la grille B&You classique, le forfait à 50Go a donc une valeur de 24,99€ par mois, soit une réduction de 80% sur la valeur de l'abonnement pendant un an, ou plus simplement, 240€.Vous pouvez consulter la grille tarifaire B&you pour avoir les détails de l'offre 50Go. En résumé, vous aurez :