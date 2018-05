B&You Light : Dernier jour de l'offre 30 Go à 9,99€ par mois

Un forfait B&You sur mesure

Les forfaits B&You classiques démarrent à 7,99€ pour 20Mo et vont jusqu'à 24,99€ pour l'offre à 50Go.

Les forfaits Bouygues Sensation démarrent à 12,99€ pour 20Mo et vont jusqu'à 99,99€ pour l'offre à 100Go.

L'offre B&You light en détails

3Go de roaming inclus, et vous permettra d'utiliser votre connexion depuis les pays européens et les DOM

Des débits internet descendant et ascendant jusqu'à 2Mb/s (maximum théoriques)

Des appels et SMS illimités en France et depuis la France métropolitaine vers DOM/Europe

Des appels et SMS illimités depuis Europe/DOM vers la France métropolitaine.

DOM : Guadeloupe (et son archipel La Désirade, les Saintes, Marie Galante), Guyane française, La Réunion, Martinique, Mayotte

COM : St-Barthélemy, Saint-Martin, St Pierre-et-Miquelon.

EUROPE : Les Açores, Allemagne, Angleterre, Autriche, Les Baléares, Belgique, Bulgarie, Les Canaries, Chypre, Corfou, Crète, Croatie, Cyclades (Les), Danemark, Ecosse, Espagne, Estonie, Finlande, Gibraltar, Grèce, Guernesey, Hongrie, Iles Aland, Ile de Man, Ile de Wight, Ile Rhodes, Irlande, Irlande du Nord, Italie, Jersey, Lettonie, Lituanie, Luxembourg, Madère, Malte, Pays de Galles, Pays-Bas, Pologne, Portugal, République tchèque, Roumanie, Sardaigne, Sicile, Slovaquie, Slovénie, Suède, Andorre, Iles Féroé, Islande, Liechtenstein, Norvège, Vatican, Saint Marin.

Modifié le 01/05/2018 à 14h02

L'offre Bouygues est traditionnellement articulée autour des forfaits B&You sans engagement et sans smartphone, et des forfaits Sensation avec engagement et téléphone.Par rapport à la grille de tarification traditionnelle de Bouygues, l'offre B&You Light 30Go a une valeur de 22,99€ et c'est donc une remise de plus de 50% dont vous pouvez profiter jusqu'à ce soir.Avant tout chose, sachez que cette offre est réserveé aux ouvertures de nouvelles lignes, et est limitée à une offre par foyer. Vous devrez également payer la carte SIM au réglement de la première échéance, pour un montant de 10€, ou 29,99€ en boutique. L'offre B&You Light propose les avantages suivants :Si vous dépassez les 30Go inclus dans le forfait, le coût du Mo est de 0,01€, soit 10€ du Giga supplémentaire : On vous recommande de faire preuve de vigilance car les forfaits ne sont pas bloqués une fois le plafond atteint. Vous pourrez toutefois consulter votre application B&You régulièrement pour vérifier où vous en êtes dans votre consommation de Data. A noter : l'envoi de MMS est décompté des 30Go de data inclus dans le forfait.Voici la liste des pays Européens et des DOM éligibles au roaming inclut dans le forfait :Si vous avez un doute sur la qualité du réseau Bouygues par rapport à votre opérateur actuel, on vous recommande le site de l' Arcep qui fournit des infos intéressantes en la matière.Bon 1er mai à tous ! Et bon anniversaire Clubic