Bouygues Télécom : moins de 2 euros pour 20 Go

Modifié le 08/06/2017 à 13h29

L'offre est inédite pour Bouygues, qui espère ainsi conquérir quelques abonnés de plus en un temps très limité, puisqu'elle n'est disponible que pendant quelques jours.S'il n'est plus question pour les opérateurs français de proposer des forfaits bloqués, les SMS/MMS et les appels sont désormais illimités, c'est la data qui va faire la différence. Bouygues Télécom lance donc une offre spéciale jusqu'au 15 juin 2017 : 1,99 euro par mois sans engagement pour un forfait comprenant une enveloppe data de 20 Go.Il est difficile de ne pas penser immédiatement à l'offre Free à 1,99 euro par mois, l'offre gratuite pour les abonnés Freebox. Bouygues frappe donc fort, puisque les 20 Go de data par mois à ce prix sont inédits. La promotion n'est toutefois valable que 12 mois, période à la fin de laquelle l'offre se transformera en une offre à 50 Go par mois facturée 24,99 euros par mois.L'offre mobile spéciale de Bouygues Télécom vient avec un petit détail : la carte SIM est payante. Elle coûte 15 euros, payés lors de la commande qui est, en outre, limitée à une seule par foyer. Mais les économies sont tout de même au rendez-vous, car même en ajoutant les 15 euros de la SIM, l'offre revient à un peu plus de 3 euros par mois.De plus, il est possible de coupler cette offre spéciale pour le mobile avec une offre Internet fixe. Bouygues Télécom propose toujours sa box ADSL à 4,99 euros par mois, soit, au total pour les deux offres, 6,98 euros par mois.