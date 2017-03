B&You : forfait illimité 10 Go pour 4,99 euros par mois

Promotion sur l'offre série spéciale B&You 10 Go

B&You 10 Go : pas d'options de roaming

Modifié le 06/03/2017 à 14h33

A partir de ce lundi 6 mars 2017, Bouygues brade son forfait B&You 10 Go sans engagement. Pour 4,99 euros par mois pendant un an, l'utilisateur pour appeler en illimité en France, envoyer des SMS et MMS en illimité, et avoir accès à 10 Go d'internet en 4G. Une fois les douze premiers mois passés, il faudra payer 22,99 euros par mois pour avoir accès aux mêmes services.Cette réduction sur un forfait sans engagement, qui vise à attirer des clients des opérateurs concurrents, prendra fin le 13 mars 2017.Les clients souhaitant souscrire à cette offre devront débourser 10 euros pour l'achat d'une carte SIM. Par ailleurs, Bouygues fait l'impasse sur les options de roaming (fonctionnalités permettant d'utiliser son téléphone même si le réseau de l'opérateur est indisponible) en Europe, pourtant très pratique pour les voyageurs.Les plus prudents choisiront d'attendre avant de souscrire à l'offre spéciale B&You 10 Go. En effet, en cette période de l'année, la plupart des opérateurs proposent des réductions sur leurs forfaits sans engagement. Il vous faudra donc scruter avec attention les promotions à venir, afin de choisir l'offre la plus adaptée à vos habitudes de vie et besoins.