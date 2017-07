Les meilleurs forfaits pour voyager à l'étranger

Parmi les forfaits de Bouygues Telecom, le forfait Sensation 100 Go nous semble le plus intéressant pour ceux qui sont très souvent en déplacement à l'étranger. Sinon, il est plus intéressant de se diriger vers un forfait B&You.



Pour 99,99 euros mensuels (et un engagement de 24 mois), vous disposez donc :

- d'une enveloppe de 100 Go de data ;

- de SMS/MMS illimités vers et depuis la France, l'Europe et les DOM ;

- d'appels illimités vers et depuis les fixes et mobiles en France métropolitaine, en Europe et dans les DOM ;

- appels illimités vers les mobiles des États-Unis, du Canada et de la Chine, vers les fixes et 120 destinations et 10 heures de communication les fixes d'Algérie ;

- un bonus au choix : 2 fois plus d'internet, internet en illimité le week-end, Studio+, l'Equipe ou l'accès à B.tv, pour regarder 74 chaînes sans que cela ne soit décompté de votre enveloppe data.



Cette dernière est consommable, à hauteur de 25 Go, en Europe, dans les DOM/TOM, aux Etats-Unis et au Canada.



Autre avantage par rapport à un forfait sans engagement : la possibilité d'acheter un smartphone récent à prix avantageux : l'iPhone 7 d'Apple, par exemple, vous coûte 219 euros avec un forfait Sensation 100 Go, alors qu'il est vendu 769 euros dans le commerce. Le tout avec une partie du prix étalée sur les 24 mois de votre souscription.



Notez par ailleurs que le tarif de 99,99 euros par mois est diminué de 10% si vous souscrivez à deux offres chez Bouygues Telecom (fixe ou mobile).





Voir l'offre