Forfaits mobiles sans engagement : notre comparatif 2017

Modifié le 06/07/2017 à 15h19

Nous avons comparé les offres de 5 opérateurs à prix égal, pour vous permettre de trouver simplement et rapidement celui qui conviendra le mieux à vos besoins !Avec son forfait à 20€ par mois, RED de SFR propose les appels illimités vers les mobiles de France métropolitaine, d'Amérique du Nord et des DOM... sauf Mayotte. Pourquoi est-elle exclue de la liste ? Le mystère reste entier.Il est à noter que RED coupe automatiquement les appels au-delà de 3 heures de communication (il est bien sûr possible de rappeler immédiatement la personne) et que le forfait est aussi limité à 200 destinataires mensuels. Il y a encore quelques mois, de nombreux opérateurs surfacturaient ce genre de dépassements, mais beaucoup ont fini par prendre le parti d'une coupure "de sécurité".Côté SMS & MMS, l'envoi est également illimité vers tous les mobiles de France métropolitaine.Le forfait inclut 100 Go de connexion Internet en très haut débit (4G+, 4G et 3G) avec un débit réduit au-delà.La souscription à cet abonnement ouvre l'accès au service SFR Wifi.Le forfait à 19,99€ par mois de Sosh offre les appels, SMS et MMS illimités vers la France métropolitaine. Les SMS sont quant à eux illimités vers l'Europe et les DOM.Sosh inclut 20 Go par mois en haut débit (4G+, 4G et 3G) en France métropolitaine, mais aussi en Europe et dans les DOM.Pas d'autre avantage particulier, si ce n'est la couverture du réseau Orange.Comme la plupart de ses concurrents, le forfait à 19,99€ par mois de B&You propose les appels et SMS illimités vers les fixes et mobiles de France métropolitaine et des DOM. Les MMS sont quant à eux illimités en France métropolitaine seulement.B&You propose 20 Go de navigation web et une surfacturation à 0,01€/Mo au-delà. L'opérateur se démarque sur ce point de ses concurrents, qui proposent tous un simple débit réduit.La souscription au forfait ouvre l'accès à un bouquet presse, soit plus de 1 000 titres de presse accessibles en illimité. Cet accès est valable pour une durée de 12 mois.Pour un tarif de 19,99€ par mois, l'offre Free Mobile propose les appels illimités vers les mobiles et fixes en France et dans plus de 100 destinations dans le monde (dont les Etats-Unis, le Canada et la Chine). Les SMS sont illimités vers la France et les DOM, mais pour profiter des MMS illimités, il faudra se contenter de les envoyer dans l'Hexagone.Pour les abonnés Freebox, la 4G est illimitée. Enfin... pour ceux qui ont un mobile compatible 4G ! Sinon, vous vous contenterez de 100 Go en 3G. Pour les non-abonnés, l'offre inclut 100 Go en 4G ou 3G avec un débit réduit au-delà.Le forfait sans engagement Free Mobile inclut l'accès illimité au service FreeWifi dans toute la France métropolitaine.Avec son forfait Brio Liberté à 19,50€/mois, Coriolis tente de s'aligner sur les poids lourds du marché. Les appels, SMS et MMS sont illimités vers les fixes et mobiles de la France métropolitaine, mais pas vers les DOM-COM. Comme pour RED, les appels sont coupés au-delà de 3 heures de communication et l'offre se limite à 99 destinataires différents par mois.L'abonnement inclut 50 Go d'Internet en 4G avec un débit réduit au-delà.L'abonnement ouvre l'accès au programme de fidélité Coriolis.