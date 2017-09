Bon plan : le forfait Sosh 40 Go à 9,99 euros par mois pendant un an

Une offre promotionnelle pour les nouveaux clients

Un mois offert grâce au système de parrainage

Modifié le 04/09/2017 à 15h25

Depuis ce lundi 4 septembre 2017 et jusqu'au 18 septembre 2017 inclus, Sosh dégaine son offre de rentrée pour tous les nouveaux clients, avec son forfait 40 Go à 9,99 euros par mois pendant un an au lieu de 24,99 euros par mois. Cela représente une économie de 15 euros par mois, soit 180 euros sur une année.Outre une enveloppe de donnée de 40 Go (en France, en Europe, dans les DOM et en Suisse/Andorre), ce forfait inclut les appels, SMS et MMS illimités en France et depuis l'Europe, les DOM, la Suisse et l'Andorre vers ces mêmes zones et la France métropolitaine.Pour bénéficier de cette offre, les nouveaux clients devront entrer le code « YOUPI » lors de la souscription. Ils devront par ailleurs débourser 5 euros pour l'achat de la carte SIM.Sosh vous permet de parrainer la personne de votre choix : si votre filleul choisit l'offre promotionnelle sur le forfait 40 Go, vous bénéficierez d'un mois offert sur votre forfait Sosh mobile ou Sosh mobile + Livebox. A noter qu'il est possible de cumuler jusqu'à six mois offerts sur un abonnement (sur 12 mois glissants).