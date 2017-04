Un forfait 20Go Red by SFR à 10€/mois à vie !

Appels, SMS et MMS illimités - 20Go de data !

Bientôt la fin de l'itinérance !

Modifié le 19/04/2017 à 10h25

Cette offre reprend donc les mêmes caractéristiques que celle d'hier, qui proposait la fibre pour 10€/mois à vie.Pour 10€/mois, vous aurez accès aux appels, SMS et MMS en illimités et jusqu'à 20Go de data. Une enveloppe de données largement supérieure aux 5Go utilisés habituellement par les français.Mais le principal intérêt de cette offre est sans nul doute son prix garanti à vie. Pas de mauvaise surprise après 1 an : vous payerez toujours 10€/mois. Il s'agit bien entendu d'une offre sans engagement, comme toujours avec Red by SFR.Dans les petits plus de l'offre, on retrouve l'usage en modem qui est inclus - pratique pour surfer sur sa tablette en vacances, par exemple. Vous aurez aussi accès à SFR Presse et donc à une sélection de magazines variés.Les passionnés de voyage l'auront remarqué : pas de communication ou de data à l'étranger. Cette particularité ne doit pas vous rebuter : dès le 15 juin 2017, les opérateurs ne pourront plus vous facturer de frais d'itinérance, ou roaming en Europe ! Cette option devient donc secondaire, à moins que vous ayez réellement besoin de l'itinérance d'ici à cet été.Vous n'aurez donc pas de mauvaises surprises pour vos vacances, même si vous allez bronzer en Espagne ou que vous visitez l'Allemagne. Alors, vous craquez pour ce forfait à 10€ à vie