Bouygues, SFR et NRJ Mobile bradent leurs forfaits

Modifié le 13/02/2017 à 13h38

De quoi faire quelques économies.L'opérateur en marque blanche low-cost NRJ Mobile lance une offre assez intéressante : le forfait 20 Go en 4G pour 9,99 euros par mois. L'offre, disponible uniquement sur Internet avec le code WOOT20, permet de bénéficier de ce tarif préférentiel pendant 6 mois. Au-delà de cette période l'abonnement retrouve son prix d'origine, 24,99 euros par mois. Au programme, donc, 90 euros d'économies sur la période.RED de SFR, l'opérateur low-cost disponible exclusivement sur Internet de l'opérateur au Carré Rouge, propose lui aussi une offre 20 Go . Elle affiche le prix de 10 euros par mois mais cette offre est disponible à vie : pas de mauvaise surprise sur la facture après quelques mois, donc. Sont inclus aussi le service SFR Presse et SFR Wifi, ce dernier offrant la possibilité de se connecter sur les réseaux Wifi ouverts SFR partout en France.Du côté des offres disponibles exclusivement sur Internet, B&You de Bouygues Telecom propose probablement l'offre la plus intéressante : 50 Go de data pour 9,99 euros par mois pendant un an . Après un an, l'offre passe à 24,99 euros par mois pour 20 Go. Sur la première année, donc, l'économie réalisée est de 15 euros par mois, soit 180 euros par rapport au tarif standard avec, en plus, 30 Go de data supplémentaire.Toutes ces offres sont ouvertes jusqu'au 20 février 2017, en tout cas pour B&You et RED, NRJ Mobile n'ayant pas précisé de date limite.Que les frontaliers fassent attention, toutefois : dès le 15 juin 2017 l'itinérance (roaming) disparaîtra en Europe. Dès lors, pour ce qui est de la data en dehors de la France, le calcul de la quantité de data incluse dans votre forfait est basé sur le prix de ce dernier : plus le prix est bas, moins l'enveloppe de data à l'étranger sera élevée.