Free et Bouygues bradent leurs forfaits pour Noël

Free Mobile ouvre la danse sur Vente-Privée

B&You emboîte le pas de Free avec sa propre promotion

Modifié le 02/12/2016 à 11h06

A moins d'un mois de Noël, les deux opérateurs bradent leurs forfaits mobiles qui tombent à quelques euros par mois seulement.Free l'avait annoncé en faisant un peu de teasing : sur Vente-Privee.com une offre promotionnelle allait voir le jour le 1er décembre 2016. C'est chose faite : Free brade une nouvelle fois son forfait 50 Go de data et appels, SMS, MMS illimités qui affiche normalement le prix de 19,99 euros. En s'abonnant sur Vente-Privée il est possible de l'avoir pour 2,99 euros par mois pendant 12 mois.L'offre est accessible à tous, à l'exception, précise l'opérateur, des «». Il faudra également compter 10 euros de plus pour la carte SIM.Pour toute réponse à l'offre de Free Mobile, Bouygues Telecom et sa marque B&You lancent aussi leur propre promotion. Cette fois, c'est le forfait qui affiche 29,99 euros par mois en temps normal qu'il est possible d'avoir pour une bouchée de pain.Inutile d'être inscrit sur le site Vente-Privee.com pour en bénéficier, l'offre est disponible sur le site de B&You. Le forfait 20 Go de data et SMS/MMS/Appels illimités affiche le prix de 3,99 euros par mois . Une offre au prix légèrement supérieur à celle de Free avec moins de data, donc, mais avec le réseau de Bouygues Telecom.