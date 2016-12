Box + mobile : des réductions chez Sosh et RED

un forfait mobile disposant des appels illimités en France, des SMS / MMS illimités en Europe, et d'une enveloppe de 5 Go de data ;

d'une Livebox Play en ADSL ou en fibre, avec les appels illimités vers les mobiles et plus de 100 destinations pour les fixes.

Modifié le 25/11/2016 à 15h43

La fin d'année approche, et les opérateurs sont lancés dans différentes opérations de séduction pour gonfler leur parc d'abonnés. En plus de actuelles offres sur les forfaits mobiles, vous pouvez également profiter de promotions sur des solutions box + mobile.Sosh offrependant 12 mois sur ses forfaits. Le duo le plus intéressant à notre sens est le Sosh+Livebox qui regroupe :Cette offre quadruple play est commercialisée 29,99 euros, puis 44,99 euros une fois la première année écoulée. Notez que cette offre est cumulable avec la réduction de 5 euros par mois pour l'offre fibre, qui abaisse encore le prix à 24,99 euros.Pour bénéficier de ce prix, il vous faudra utiliser le code promo «» au moment de valider votre panier.De son côté, RED fait encore plus fort en associant son forfait « fibre » (avec appels illimités vers les fixes en France) et son Red illimité 5 Go (avec appels, SMS et MMS illimités en France), le tout pour, soit dix euros de moins que son concurrent.