Bon plan : le forfait Cdiscount Mobile 100Go à 19,99€/mois + abonnement beIN sport

Du sport dans votre mobile

Un forfait qui va l'essentiel

Forfait REDbySFR RED by SFR : le retour de l'offre 30Go à 10€/mois sans engagement

Voir.

Modifié le 16/05/2018 à 11h19

Vous ne le saviez peut-être pas, mais Cdiscount joue aussi les opérateurs mobiles. La plateforme de vente en ligne propose ainsi en ce moment un forfait 100 Go qui inclut aussi appels, SMS et MMS illimités, pour 19,99 euros par mois, pour un engagement de 12 mois.Si les forfaits avec engagement ne sont plus monnaie courante, vous bénéficierez gratuitement d'un abonnement d'un an à beIN Sports Connect. Attention toutefois, cette offre n'est valable que jusqu'au 29 mai prochain. Sachez aussi qu'en plus de votre premier mois, vous devrez régler 5 euros pour obtenir votre carte SIM.Comme nous l'avons déjà dit, ce forfait Cdiscount Mobile vous propose 100 Go de data, ainsi que des appels, SMS et MMS Illimités. Ce que vous ne savez peut-être pas en revanche, c'est qu'il propose aussi 5 Go de data en 3G+ en itinérance dans l'Union Européenne et les DOM.L'abonnement beIN Sports Connect pour sa part, vous permettra de profiter des chaines beIN Sports sur votre mobile, votre ordinateur ou votre tablette. Une aubaine avec la Coupe du Monde qui approche à grands pas !