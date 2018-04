Bon plan : La fibre 1 Gb/s à 15€ par mois sans engagement à vie !

Une série spéciale limitée dans le temps

Un forfait fibre complet

Modifié le 20/04/2018 à 11h58

RED by SFR propose une très jolie offre aujourd'hui avec cette série Débit Plus. Pour 15 euros, vous bénéficierez d'un accès internet très haut débit proposant 1 Gb/s en débit descendant au lieu de 100 Mb/s, et 200 Mb/s en débit ascendant au lieu de 50 Mb/s.Le petit plus de cette offre ? Elle est sans engagement ! Pour en bénéficier, vous devrez tout de même vérifier que vous habitez en zone éligible à la fibre, et faire votre choix avant le 15 mai prochain, date de fin de cette offre.En plus de la fibre 1 Gb/s, ce forfait Débit Plus vous permettra de disposer d'appels illimités vers les fixes en France, et vers plus de 100 destinations dans le monde. Vous disposerez aussi de plusieurs options supplémentaires, comme la possibilité de disposer de 27 chaines de télévision en ajoutant deux euros à votre facture.Si vous êtes déjà engagés chez un autre opérateur, et que vous souhaitez tout de même bénéficier de cette offre, sachez que RED by SFR peut vous rembourser jusqu'à 100 euros sur la résiliation de votre précédent forfait.