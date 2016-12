Cdiscount lance un forfait mobile à 2 euros

Le strict minimum pour un prix canon

Des suppléments également intéressants

Modifié le 23/11/2016 à 15h39

Après Free Mobile, Prixtel, NRJ Mobile, La Poste Mobile et Auchan Télécom, c'est au tour de Cdiscount de lancer son forfait mobile « low cost ». Pour 2 euros par mois, le nouvel opérateur propose 200 minutes de communication voix en France métropolitaine, 200 SMS ou MMS et 200 Mo de données en 4G.Les adeptes d'appels apprécieront les 200 minutes au lieu de 120 seulement chez Free, Prixtel et Auchan Télécom pour le même prix de 2 euros. Parmi les trois opérateurs, Cdiscount est également le seul à offrir 200 Mo de données : Free en offre seulement 50, Auchan Télécom 20 et Prixtel n'en offre pas. Côté SMS (200 messages sortants inclus dans le forfait), Cdiscount devance Prixtel, qui n'offre que 100 SMS, mais pâlit devant Free Mobile et Auchan Télécom, qui les offrent en illimité.Par défaut, un client Cdiscount sera sur le réseau SFR. Mais s'il ne capte pas, il pourra demander à être basculé soit sur le réseau d'Orange, soit sur le réseau Bouygues Telecom.Au-delà de son offre de base à 2 euros, Cdiscount propose en option des communications voix illimitées pour un supplément de 7 euros, soit 9 euros par mois au total. Sur ce point, le nouvel opérateur est sur un pied d'égalité avec Auchan Télécom, mais perd face à La Poste Mobile, qui propose un forfait de ce type pour 7 euros par mois.Les adeptes de la consommation de données apprécieront Cdiscount : le nouvel opérateur propose un forfait données étendu à 5 Go pour 9 euros par mois seulement. À titre de comparaison, les clients de Sosh et de Prixtel déboursent 20 euros par mois pour obtenir les 5 Go, et les abonnés de NRJ Mobile 31 euros. La Poste Mobile n'offre pas de palier à 5 Go, mais 2 Go pour le prix de 13 euros par mois ou 20 Go pour 19 euros par mois.Verdict : les forfaits du nouvel opérateur intéresseront deux catégories d'usagers : les petits consommateurs, adeptes d'appels et de bons vieux SMS, et les consommateurs « moyens » de données. 5 Go par mois sont en effet suffisants pour visiter des sites, échanger des messages ou encore d'écouter la radio, mais pas pour regarder des vidéos voire des films.