Le Nokia 3310 en exclusivité chez Colette

Le remake du 3310 en vente chez Colette

Une sortie officielle en juin 2017

Modifié le 12/05/2017 à 14h54

Alors que la version revisitée du célèbre 3310 de Nokia a été l'une des présentations les plus marquantes du Mobile World Congres de Barcelone , le téléphone débarque le 22 mai 2017 dans le très branché magasin parisien Colette.Ce n'est pas la première fois que l'enseigne parisienne met la téléphonie à l'honneur, puisqu'en mars 2017, 250 exemplaires d'une édition spéciale du OnePlus 3T (le OnePlus 3T Colette edition) étaient en vente, à l'occasion des 20 ans du concept store. Une opération couronnée de succès, puisque les téléphones se sont envolés en quelques heures seulement.Pour 69,90 euros, les nostalgiques des années 2000 pourront foncer chez Colette et s'offrir le remake du 3310 : ils y retrouveront notamment le jeu Snake ainsi que des sonneries emblématiques du téléphone. L'appareil sera disponible dans plusieurs coloris, l'écran sera en couleur (contrairement à l'écran monochrome du modèle initial) et le nouveau 3310 sera plus fin et plus léger que l'ancien.En revanche, le 3310 n'est pas un smartphone et il est donc impossible de naviguer sur Internet. Pour les non-Parisiens, il faudra attendre le 6 juin 2017, date officielle de la sortie du téléphone de Nokia en France.