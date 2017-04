Le Nokia 3310 disponible fin avril 2017 ?

Les précommandes ouvertes en Allemagne et Autriche

Un prix un peu plus élevé qu'annoncé et pas de 3G

Modifié le 24/04/2017 à 15h08

S'il joue sur la nostalgie dans les pays industrialisés, le 3310 est avant tout un téléphone qui se destine aux pays en développement : ce n'est pas un smartphone et il n'est donc pas adapté aux usages actuels d'un téléphone portable.Nokia avait annoncé son 3310 édition 2017 sur le marché indien pour la fin du mois d'avril 2017, plus précisément pour le 28 avril. Cette date de sortie est maintenue et elle pourrait être en réalité la même que pour l'Europe. C'est ce que semble indiquer NokiaPowerUser qui a identifié la possibilité pour les Allemands et les Autrichiens de précommander le téléphone sur Amazon.Initialement, la rumeur estimait crédible la sortie du 3310 version 2017 en même temps que les autres nouveautés de Nokia, les Nokia 3, 5 et 6 également présentés au MWC 2017. Mais l'ouverture des précommandes et la confirmation obtenue par NokiaPowerUser auprès du revendeur allemand Comstern laisse entendre que le 3310 sortirait avant les autres modèles. Le 28 avril 2017, peut-être, ou quelques jours plus tard. Mais en tout cas, la sortie serait pour bientôt.La mauvaise surprise, selon NokiaUserPower, c'est le prix du téléphone. Annoncé à 49 euros par Nokia, il afficherait un prix de plus de 56 euros en précommande sur Amazon selon les revendeurs, mais aucun ne se serait aligné sur le prix annoncé par le constructeur chinois HMD.Reste que le prix est très bas et que le téléphone pourrait bien intéresser plus d'un trentenaire nostalgique. En France, de plus, le 3310 édition 2017 va fonctionner, puisque le réseau 2G, le seul supporté par le terminal, est encore actif et ne devrait pas être éteint avant quelques années.