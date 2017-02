Nokia 3310 : on en sait un peu plus sur sa réédition

Le 3310 réédité : va-t-il y avoir des changements ?

Plus de couleurs mais une coque plus fine ?

Modifié le 24/02/2017 à 12h14

Le téléphone a été un véritable succès commercial et a marqué la génération Y. Réputé incassable, il va faire son retour sur les étals grâce à son constructeur, le finlandais Nokia, qui revient dans le monde de la téléphonie mobile.S'il est désormais certain que le Nokia 3310 va être réédité par Nokia, on annonce même un prix de 59 euros environ, les détails n'ont pas été nombreux à fuiter. Le site chinois Vtechgraphy semble toutefois, avoir réussi à obtenir quelques indiscrétions sur le nouveau 3310. Il ne devrait pas connaître de changements majeurs bien que quelques différences par rapport à la version originale seront au rendez-vous.Tout d'abord, il est certain que le 3310 ne deviendra pas un smartphone : le téléphone portable de Nokia sera conforme à l'original en termes de fonctions : SMS, appels, quelques jeux, un répertoire... pas d'Internet au programme, pas d'applications et, probablement, pas d'écran en couleurs. Un bon petit saut dans le passé.Selon Vtechgraphy, toutefois, un petit détail pourrait venir perturber les fans du 3310 de la première heure : la coque serait plus fine afin d'alléger le téléphone ce qui pourrait en réduire la résistance qui a fait son succès. On imagine déjà que, étant donné le prix assez peu élevé de cette réédition, les vidéos YouTube qui en testeront la résistance seront légion.Hormis ce détail, de nouvelles couleurs seront proposées en plus du bleu original tandis que les touches recevront un petit lifting. Reste à savoir si Nokia intégrera bien le jeu Snake (on se demande comment cela ne pourrait pas être le cas !).