9 alternatives à Skype

Modifié le 26/10/2016 à 11h57

Face aux messageries mobiles multiplateformes, Microsoft a pris du retard avec Skype. Racheté en 2011 pour 8,5 milliards de dollars, le service enregistre un déclin continu. Alors qu'il y a cinq ans 14,9 milliards de minutes étaient commercialisées, ce chiffre est tombé à 10,9 milliards en 2015. Quant au chiffre d'affaires, ce dernier est passé de 722,5 millions d'euros à 497,5 millions.Certes, Skype est présent sur smartphones ainsi que sur le web, mais sur ces plateformes, le réflexe est ailleurs, du côté de Facebook Messenger ou WhatsApp qui disposent chacun de plus de 1 milliard d'utilisateurs... soit trois fois plus que le service de Microsoft. Et sur le web, de nombreuses jeunes pousses viennent faire de l'ombre à Microsoft.