Enregistrer ses appels sur Skype, bientôt possible

Des options pratiques pour streamer

15 ans plus tard

Modifié le 09/04/2018 à 12h23

Actuellement en phase de test, cette nouvelle fonctionnalité est annoncée pour l'été 2018.15 ans après sa sortie, Skype va enfin se doter d'une fonction d'enregistrement. Et encore : elle ne sera pas intégrée directement à l'application ou au logiciel, mais comptera sur des applis tierces spécialisées comme Xsplit, Wirecast et Vmix. Les habitués de Skype les utilisent depuis des années déjà pour enregistrer leurs appels audio ou vidéo.Mais Microsoft semble vouloir faciliter la procédure, notamment pour les diffusions en. Les utilisateurs de Windows 10 et Mac pourront donc prochainement enregistrer leurs appels en glissant leur fenêtre de conversation Skype dans le nouveau mode. Celui-ci sera particulièrement utile auxet créateurs de podcasts.servira de passerelle entre Skype et le logiciel vidéo de votre choix. Parmi les usages possibles, Microsoft cite la possibilité de diffuser en live un appel Skype sur sa chaîne Youtube ou sur Twitch. Il sera possible d'importer des fichiers audio enregistrés sur Skype dans des outils d'édition, type Adobe, Premiere Pro, SoundForge, Audacity ou Final Cut.Très utile, la nouvelle fonctionnalité peut aussi servir à sauvegarder une conférence téléphonique professionnelle ou une interview journalistique. Autant de possibilités que Skype aura donc mis longtemps à proposer à ses clients, quand les concurrents, Zoom ou Google Hangouts, le permettent depuis un moment déjà.