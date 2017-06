Skype se refait une beauté et supprime d’anciennes versions

Skype s'offre une version plus adaptée aux réseaux sociaux

D'anciennes versions de Skype ne sont plus supportées

Modifié le 09/06/2017 à 14h22

La volonté de Microsoft est claire : trouver de nouveaux leviers de croissance pour Skype et, surtout, de nouveaux utilisateurs. Skype compterait quelqueselon Microsoft, contre plus de 1,2 milliard pour Whatsapp et Facebook Messenger.La grande nouveauté, dans la dernière version de Skype, est. Microsoft lance, une sorte de "Stories" façon Snapchat. En "swipant" à droite, il est possible de lancer la caméra pour prendre une photo ou une vidéo, et en "swipant" à gauche, il est possible d'aller sur Highlights.Les photos et vidéo prises de cette façon sont modifiables comme il est possible de le faire sur Snapchat, et sont postées dans Highlights. Elles sont visibles une semaine pour les utilisateurs qui doivent toutefois vous suivre, comme on suit quelqu'un sur Instagram. Il est possible également d'insérer manuellement des destinataires pour leur envoyer ces photos et vidéos qu'ils ne verront pas automatiquement s'ils ne vous suivent pas sur Highlights.Microsoft a également amélioré les discussions de groupe : il est possible d'y, appelés "add-ins". Plusieurs seront disponibles dont, bien évidemment, Cortana mais également Giphy ou Youtube, pour n'en citer que quelques-uns.Afin que cette nouvelle version de Skype soit utilisée, Microsoft a décidé de fermer les anciennes versions de Skype à partir du 1er juillet 2017. Cette date passée, il sera impossible de se connecter. Les versions sont toutefois anciennes : TechCrunch a pu obtenir une liste complète et le site précise que certaines n'étaient déjà plus utilisables. La voici :Skype pour Android 4.0.2 et précédents, pour BlackBerry OS 7.1 et précédents, pour iOS7 et précédents, pour Linux, pour Mac OS X 10.8 et précédents ainsi que Skype pour Symbian OS, pour Windows Phone 8.1 et précédents, pour Windows RT et les versions Skype pour les opérateurs Verizon, 3, Telkomsel, pour les Skype Phones et pour les télévisions connectées.