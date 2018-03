Netflix veut gamifier le visionnage des vidéos pour enfants

Des récompenses pour chaque vue

Incitation au binge watching ?

Modifié le 12/03/2018 à 10h15

Netflix va mener l'expérience auprès du jeune public sur des contenus qui leur sont réservés, sans garantie que celle-ci soit un jour généralisée.C'est bien connu, pour faire faire une chose à un enfant, le plus simple et le plus motivant pour lui est de la tourner sous forme de jeu. C'est exactement ce que Netflix est en train de tester auprès du jeune public. La plateforme de streaming propose depuis quelques semaines, à un échantillon d'utilisateurs, une option qui permet de gagner des badges pour chaque vidéo entièrement visionnée.Les titres intégrés à l'expérience sont marqués avec un cadenas rouge qui se déverrouille une fois l'épisode ou le film vu. Ces trophées collectionnés ne débouchent sur l'heure sur aucune récompense particulière. Mais ils permettent de « gamifier » l'expérience Netflix, d'en faire un jeu avec un objectif. Réservée pour l'heure à une sélection de titres jeunesse, cette nouvelle fonctionnalité «», commente la compagnie.Netflix précise cependant que rien n'est encore décidé sur sa généralisation. Netflix devra apporter la preuve, sinon trouver les mots pour convaincre que ses cadenas rouges ne sont pas une incitation des plus jeunes au, la pratique du visionnage à haute dose de séries entières. «», commente ainsi un père américain sur Twitter.Quoiqu'il advienne de cette fonctionnalité à l'avenir, elle s'inscrit dans une longue lignée d'expériences menées par Netflix. La plateforme est connue pour se soucier à l'extrême de l'avis de ses utilisateurs. Ainsi, elle commande chaque année des milliers d'entretiens et de sondages auprès de ses usagers, pour améliorer son service. Parfois les déclarations divergent des pratiques : alors qu'une majorité de déclarants disent préférer la VO sous-titrée, les versions doublées des programmes restent les plus visionnés.