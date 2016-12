Conversion vidéo : après 13 ans, enfin une version 1.0 pour l'excellent HandBrake

HandBrake en version définitive 1.0 disponible en téléchargement

HandBrake 1.0 : l'outil d'encodage par excellence

Modifié le 30/12/2016 à 15h47

S'il n'est pas connu du grand public, HandBrake est très apprécié par les personnes ayant besoin de faire de la conversion vidéo. Ils pouvaient l'utiliser mais ce n'était qu'une version bêta. Et ça faisait 13 ans que c'était le cas.Le logiciel HandBrake permet à ceux qui en ont besoin, de faire de l'encodage vidéo et audio, très utile pour transposer des vidéos d'un format DVD à un format lisible sur ordinateur, par exemple, ou pour réduire la taille d'un fichier sans perdre de la qualité en vue d'unsur un site comme Youtube. Les utilisations sont donc diverses et variées et HandBrake s'est rapidement créé une place de choix dans le coeur des utilisateurs.Plusieurs raisons à ça, dont la première est sans aucun doute son prix : le logiciel est totalement gratuit et il est désormais possible de le télécharger via cette adresse . Il aura fallu attendre 13 ans de versions bêta pour obtenir une version stable et définitive adaptée pour Windows, Mac et Linux.La première version stable d'HandBrake permettra de ré-encoder vidéos et sons dans un des nombreux formats disponibles dans le monde, le logiciel supportant une quantité impressionnante de codecs audio et vidéo. Les codecs VP9 et H.265 sont, entre autres, de la partie côté vidéo tandis que côté audio, le FLAC, E-AC-3 et TrueHD sont supportés.HandBrake 1.0 offre de nouveaux réglages préenregistrés et propose toujours les réglages personnalisés que l'utilisateur peut créer. Les développeurs préviennent toutefois les utilisateurs : les réglages personnalisés des anciennes versions de HandBrake pourraient ne pas être compatibles avec la version finale et il convient donc de les noter afin de les recréer le cas échéant.