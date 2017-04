Adobe vous aidera à faire des selfies avantageux

Sensei construit un modèle 3D de votre visage

Une multitude d'effets sont au programme



Lorsqu'il s'agit d'améliorer un selfie, Adobe Sensei a de quoi surprendre, et ce, même si vous êtes un connaisseur d'applications de retouche de photos. L'outil se présente sous forme d'une application mobile et se substitue à l'application Caméra classique. Comme le montre cette vidéo , si vous souhaitez améliorer un selfie à l'aide de cette application, vous devez forcément posséder plusieurs clichés de vous, pris avec un angle différent. Cela permettra à l'application de construire un modèle 3D de votre visage. Vous pouvez ensuite, en glissant votre doigt, changer les proportions de votre visage pour faire comme si la photo avait été prise d'un angle différent. Il est même possible de tourner la tête sur la photo vers le haut ou vers le bas, vers la droite ou vers la gauche.Comme l'application distingue votre silhouette et le paysage environnant, elle peut rendre le fonds flou, comme l'aurait fait un photographe pour une photo portrait. Des "styles" prédéfinis sont également référencés dans la bibliothèque de Sensei : en un clic, vous pouvez styliser votre photo en jouant sur la gamme colorimétrique, la luminosité ou le contraste.Adobe ne communique pas sur les perspectives de lancement de cette application pour le moment. On ne sait même pas si elle sera lancée en tant qu'application indépendante ou bien si elle sera intégrée à l'éditeur de photos Adobe Lightroom dans une prochaine mise à jour.