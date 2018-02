Thor Ragnarok proposé sur iTunes un mois avant sa sortie DVD

Copie parfaite de l'originale

La faute à MoviesAnywhere

Modifié le 14/02/2018 à 17h00

Des hackers ont rapidement fait sauter les DRM, et le film se retrouve aujourd'hui en vedette sur toutes les plateformes illégales de torrent.C'est ce qui s'appelle une belle boulette. Alors que le film n'est censé sortir en DVD que le 26 février et une semaine plus tôt, le 19, en VOD,, la dernière grosse production Disney/Marvel sortie en salle, figure déjà en tête des films les plus téléchargés en ce moment sur tous lesde torrent illégaux.Et pas en format CAM immonde, témoignant d'images volées en salle. Il s'agit d'un beau HDRip, en 720p ou 1.080p, soit une copie de l'original. La faute, semble-t-il, à Apple. Pendant quelques heures, le week-end dernier, sa plateforme de distribution digitale iTunes a malencontreusement proposé le film à gros budget (180 millions de dollars) pendant quelques heures.L'erreur, en fait, n'est pas totalement de la responsabilité d'Apple : elle émanerait de MoviesAnywhere, une appli gratuite permettant de centraliser tous ses abonnements à des plateformes VOD. Sur Reddit, un internaute témoigne : «Cet internaute n'était apparemment pas seul à sauter sur l'occasion : le film est rapidement tombé entre les mains d'EVO, un groupe de, qui en a fait tomber les DRM après dix heures de travail, avant de le diffuser sur des plateformes illégales...