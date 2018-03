Facebook Lite est officiellement disponible en France

Modifié le 16/03/2018 à 11h07

Facebook a annoncé hier sur le site Reuters la mise à disposition de son applicationdans un grand nombre de pays, dont la France.Lancée en 2015,, pour permettre l'utilisation du réseau social avec des débits très limités et des terminaux ou des OS peu puissants.Facebook avait déjà déployé l'application dans plus de 100 pays. L'entreprise souhaite désormais la rendre disponible dans des pays développés, pour que les internautes puissent continuer à naviguer sur le réseau social dans des situations où l'application classique serait trop lourde à utiliser. Autre avantage non négligeable : la version Lite permet deL'application est très légère - moins de 1 Mo - et offre l'essentiel des fonctionnalités du réseau social, dont l'utilisation du service de chat