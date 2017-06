Google Drive pourra sauvegarder toutes vos données en continu

Google sort une nouvelle appli Backup and Sync pour Mac et PC

15 Go de données stockées gratuitement

Modifié le 15/06/2017 à 17h12

Cette sauvegarde en continu sur Drive devrait attirer de nouveaux abonnés aux options de stockage payantes.Le 28 juin prochain, Google lancera une nouvelle appli baptisée Backup and Sync (Sauvergarde et Synchronisation). Cette appli est destinée à simplifier la vie des utilisateurs : désormais, ils n'auront plus à sélectionner manuellement au fur et à mesure les fichiers qu'ils souhaitent sauvegarder dans Google Drive, mais pourront sauvegarder en continu leurs fichiers et photos, voire la totalité du contenu de leur ordinateur.Cette application sera disponible pour PC et Mac, ainsi que, fort probablement, pour les téléphones mobiles tournant sous Android et iOS. Backup and Sync s'adresse au grand public. Google recommande aux entreprises de continuer à utiliser Drive pour Mac et PC, avant qu'une solution à usage professionnel, intitulée Drive File Stream, soit lancée.Plusieurs options de stockage sont proposées par Google. Pour les comptes gratuits, la limite de stockage est fixée à 15 Go. Au-delà, les gros consommateurs de données devront souscrire à une offre payante pour stocker davantage de fichiers et photos sur Drive. Les offres vont de 1,99 euro par mois pour 100 Go de données sauvegardées, à 99,99 euros pour 10 To (téraoctets).A n'en pas douter, ces nouvelles facilités de stockage augmenteront le nombre d'abonnés payants à Google Drive. En mai 2017, Google Drive indiquait avoir 800 millions d'utilisateurs et en 2015, la firme revendiquait un million d'abonnés payants.