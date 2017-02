Photo : quatre alternatives gratuites à Photoshop Lightroom

De haut en bas et de gauche à droite, Polarr Photo Editor 3, Autodesk Pixlr, RawTherapee 4.2 et Photivo

Modifié le 22/06/2016 à 11h21

La photo numérique est difficilement dissociable du PC et du logiciel. A moins d'être 100% en usage mobile et cloud, on stocke généralement ses images sur ordinateur, et l'on s'aide de logiciels pour les trier, consulter et retoucher. Nous ne vous parlerons pas là de méthodologie ( comment organiser, trier, protéger ses photos, etc ), ça a déjà été fait récemment.Nous ne mentionnerons pas non plus le partage, via la création d'albums photo en ligne , ni le cas des visionneuses photo. Non, ici c'est le traitement et la retouche d'image qui nous intéressent. Attention, quand on dit « retouche », c'est au sens du rendu d'image. Jouer sur la colorimétrie, l'exposition, la netteté, corriger le bruit, appliquer des filtres, développer des RAW, etc. Il n'est pas question de déformer, transformer, superposer ou créer des images de toute pièce. Dans ce dossier, c'est l'aspect photographique qui prime. Vous avez des photos ? Vous souhaitez les traiter et les embellir avec un logiciel gratuit ? Suivez le guide !